Ciclismo a Rosolini dopo 10 anni, in volata vince Dario Oliva

Torna dopo 10 anni il ciclismo a Rosolini. Merito dell'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Spadola, che ha già prenotato l'evento per il prossimo anno.La corsa organizzata dalla Mtb di Rosolini, era valida come prova regionale "Csain". Ha vinto in volata Dario Oliva della "Pro Bike Ramacca". A due giri dal termine è sfumato il tentativo in solitaria di Angelo Amore, della Cycling Team Cassibile, fermato dai crampi dopo aver distanziato il gruppo con un margine di 50 secondi. Per gli Juniores vince il giovane Orazio Cirignotta della Velo Club Gela, mentre la classifica a squadre è stata vinta dalla Team Pappalardo con 55 punti.