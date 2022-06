Agricoltore di Favara morto ad Agrigento schiacciato dal trattore

Un agricoltore Rosario Di Nolfo, 64 anni, di Favara (Ag) è morto schiacciato dal trattore che stava utilizzando sul suo appezzamento di terreno, in contrada Gibisa ad Agrigento. Il mezzo agricolo, secondo quanto emerge, si è ribaltato ed è finito in una scarpata, intrappolando e schiacciando l'uomo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco per estrarre la salma. E' giunta una ambulanza del 118 ed è atterrato anche l'elisoccorso, ma per il sessantaquattrenne non c'è stato nulla da fare.