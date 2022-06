Panificio di Biancavilla rubava energia elettrica: due denunciati

I carabinieri di Biancavilla nell’ambito di controlli in un panificio hanno denunciato un catanese di 35 anni e una 37enne del posto, rispettivamente gestore e titolare dell’attività. I militari hanno accertato la manomissione del contatore, bypassato mediante “allaccio con fili volanti” direttamente alla rete elettrica pubblica, procedendo anche al sequestro di 200 chilogrammi di alimenti confezionati e 180 litri tra olio e vino privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione o scaduti. Inoltre, è stata rilevata la presenza di tre lavoratori in nero”. Il tutto ha comportato una maxi sanzione di 10.800 euro.