Autostrada, interminabili code nel tratto Avola - Cassibile

Caos questa sera nel tratto autostradale Avola - Cassibile, in direzione Siracusa. Si tratta di una infrastruttura interessata ad interminabili lavori di manutenzione. L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, non è riuscito a calcolare con il Cas i tempi di interventi, arrivando fino all'estate per eseguire la manutenzione. In corso in meno di 40 chilometri della Siracusa - Gela, sono tre i cantieri aperti: uno nel tratto di Cassibile dove per almeno 5 chilometri si viaggia su un'unica corsia, poi sulla Noto - Rosolini ed infine una strozzatura all'altezza dello svincolo di questa città. Una situazione che gli automobilisti non riescono più a tollerare. E domani sarà chiuso in entrata ed uscita lo svincolo di Noto. Intanto si procede a passo d'uomo, peggio di una trazzera.