Scontro fra due auto sulla Cassibile - Santa Teresa: 3 persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel rettilineo tra Cassibile e Santa Teresa Longarini. Scattato l'allarme silla Statale 115 sono arrivate 3 ambulanze che hanno trasferito i feriti al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, i soccorsi non sono in pericolo di vita.

L.M.