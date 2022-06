Exit poll. Comunali, al voto il 54,72%: Referendum flop (20%)

L'affluenza alle elezioni amministrative di ieri in Italia è stata del 54,72%, secondo i dati definitivi relativi agli 818 comuni gestiti dal Viminale.

Alle precedenti elezioni omologhe era stata del 60,12%. I referendum sulla Giustizia non raggiungono il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,8%.

In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, ecco le indicazioni per i 5 referendum sulla giustizia, che in ogni caso per essere validi devono superare il quorum del 50%:

- n.1 ABOLIZIONE LEGGE SEVERINO SI 52-56 NO 44-48

- n.2 LIMITAZIONE CUSTODIA CAUTELARE SI 54-58 NO 42-46

- n.3 SEPARAZIONE CARRIERE MAGISTRATI SI 67-71 NO 29-33

- n.4 VALUTAZIONE SU OPERATO MAGISTRATI SI 67-71 NO 29-33

- N.5 ABOLIZIONE RACCOLTA FIRME ELEZIONI CSM SI 66-70 NO 30-34

GENOVA - In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Genova il candidato Marco Bucci (centro-destra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ariel Dello Strologo (centrosinistra) con il 36-40%

CATANZARO - In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge una forchetta del 40-44%, seguito da Nicola Fiorita (Pd-M56) con il 31-35%

PARMA - In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Parma il candidato Michela Guerra (centro-sinistra) raggiunge una forchetta del 40-44%, seguito da Pietro Vignali (centro-destra) con il 19-23% .

L'AQUILA - In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell'Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centro-destra) raggiunge una forchetta del 49-53%, seguito a distanza da Stefania Pezzopane (centrosinistra) con il 23-27%.

VERONA - In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Verona il candidato Damiano Tommasi (centro-sinistra.) raggiunge una forchetta del 37-41%, seguito da Federico Sboarina (centro-destra) con il 27-31%