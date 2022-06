Il voto nel Siracusano: alle urne a Melilli il 64%, ad Avola 17.566 cittadini ai seggi

Alle amministrative di domenica, il provincia di Siracusa, è Melilli il Comune dove maggiore è stata l'affluenza alle urne. Ha votato il 64, 85% degli aventi diritto. La sfida è ristretta tra l'uscente Peppe Carta e l'ex primo cittadino, Pippo Sorbello. Rispetto a 5 anni fa, 4 punti percentuali in meno. In termini numerici, hanno votato quasi ottomila elettori ( 7.916).

Superiore alla media nazionale anche l'affluenza alle urne ad Avola, dove sono tre i candidati sindaci a sfidarsi. La parlamentare all'Ars, Rossana Cannata, Nino Campisi e Corrado Loreto. E' stato il 63, 73% degli elettori a presentarsi alle urne per esercitare il loro diritto - dovere di voto. Sono stati 17.566 i votanti, anche se gli aventi diritto sono diecimila in più.

Anche a Solarino buona è stata la partecipazione al voto: alle urne 4.652 cittadini per una percentuale del 62, 33%. Anche a Solarino a contendersi il gradino più alto del Palazzo di città sono 3: Turi Oliva, Paola Gozzo e Peppe Germano.

Poco meno di 4.000 persone hanno votato a Canicattini Bagni. Alle urne il 57,29%. A sfidarsi l'ex sindaco Paolo Amenta e ci riprova l'avvocato Danilo Calabrò.

Nel piccolo Comune di Cassaro ha votato il 57,34%, quattro punti percentuale in più rispetto a cinque anni fa. In lizza Mirella Garro, sindaca uscente e Salvatore Pisasale, lo sfidante. Sono stati 504 i cittadini che si sono recati ai seggi.

Lo spglio con i dati reali comincerà oggi pomeriggio alle 14.

(Nella foto la candidata a sindaco Rossana Cannata mentre vota)