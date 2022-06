Carabinieri, di Noto, encomi a comandante della Compagnia

La comandante della Compagnia carabinieri di Noto, capitano Federica Lanzara, ha ricevuto due encomi da parte dell'Arma. L'ufficiale ha dimostrato "senso del dovere, elevata professionalità e spiccate capacità investigative". Ha condotto, partecipandovi personalmente, articolata indagine nei confronti di pericolosa cellula eversiva di matrice anarchica, operativa a livello nazionale, responsabile di attentati esplosivi in danno di importanti cariche istituzionali e di un ufficio postale. L’operazione, che riscuoteva diffusi consensi, esaltando il prestigio dell’Arma dei Carabinieri, si concludeva con l’esecuzione di una misura cautelare a carico di 3 militanti anarchici.” Torino e territorio nazionale, giugno 2017 - dicembre 2019

Il Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, invece, ha concesso l’Encomio al Capitano Lanzara perchè “Comandante di Sezione di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di una organizzazione criminale collegata a cosche ‘ndranghetiste, dedita, tra l’altro, al traffico di stupefacenti, all’estorsione ed alla violenza privata. L’operazione si concludeva con l’arresto di complessivi 28 malviventi, la sottoesposizione all’obbligo di dimora di 2 sodali e il deferimento in stato di libertà di ulteriori 4 correi.” Territorio nazionale, settembre 2019 - luglio 2020

"Al Capitano Federica Lanzara - scrive il sindaco di Noto sui social, Corrado Figura - rivolgo a nome della cittadinanza i complimenti per gli Encomi ricevuti la scorsa settimana. Il Capitano Lanzara si è dimostrata da sempre la punta di diamante dell’Arma dei Carabinieri, che le sue gesta straordinarie siano di esempio per tutti".