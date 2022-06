Affluenza alle urne a Palermo, 41,85%: a Messina il 55,64%

L'affluenza per le elezioni Amministrative a Palermo alla chiusura dei seggi, alle 23 di ieri sera, è stata del 41,85%. I votanti sono stati 227.681, di cui 112.149 uomini e 115.532 donne. Lo rende noto il Comune di Palermo. Alle 19, aveva votato il 29,86% degli aventi diritto e alle 12, l'11%.

A Messina ha votato il 55,64% degli aventi diritto. E’ il dato definitivo, quello delle 23, giunto in nottata. Si sono recati alle urne, tra tanti disagi, in 106.878 su 192.072 aventi diritto. Nel 2018 la percentuale era stata del 65,01%.

Per le Circoscrizioni: I, votanti 11.126 pari al 58,57 per cento; II, votanti 14.002 pari al 55,29; III, votanti 24.433 pari al 55,64; IV, votanti 20.845 pari al 50,65; V, votanti 21.096 pari al 56,35; VI, votanti 14.579 pari al 57,75. Per il Referendum Montemare, hanno votato 99.083 elettori con una percentuale del 51,59 per cento).