Basket, finali nazionali Under 19 Eccellenza a Ragusa: Stella Azzurra Roma vince lo scudetto

Cala il sipario sull’edizione 2022 delle finali U19 eccellenza maschile che quest’anno sono state ospitate a Ragusa e organizzate dalla Virtus Kleb Ragusa. A vincere lo scudetto è stata la Stella Azzurra, squadra capitolina allenata da coach D’Arcangeli. Così il capitano Menalo ha alzato la coppa in un Pala Padua pieno in ogni posto disponibile durante la cerimonia di premiazione.

Stella Azzurra Roma - College Basketball Borgomanero: 99-74

Stella Azzurra conquista il titolo nazionale under 19 al termine di una partita ben giocata e controllata dall’inizio alla fine. Borgomanero riesce a rimanere in scia nel primo tempino, poi non trova le armi per contrattaccare un team determinato, versatile, di grande fisicità ed abituato a vincere.

Apre dall’arco il College Basketball, Roma risponde dal pitturato delineando già il leit motiv del match.

Menalo e compagni impongono subito ritmi altissimi dominando sotto canestro per il 10-5 al 4’. Nonostante la partenza autoritaria dei capitolini, i ragazzi di Di Cerbo provano a mettersi in ritmo, trovano continuità dalla media e riportano la gara in parità (18-18). Tutto da rifare per Roma che aumenta l’intensità difensiva, approfitta delle palle perse piemontesi e lancia il nuovo affondo portandosi +10 in avvio del secondo periodo. Borgomanero soffre in difesa, non trova la spinta dalla lunga distanza mentre Stella Azzurra è letale anche in transizione ed aumenta il vantaggio (41-28 al 15’). I ragazzi di D’Arcangeli conquistano spazio sul parquet del PalaPadua e vanno alla pausa lunga sul + 16. L’inerzia del match non cambia nel secondo tempo, con Stella Azzurra in pieno controllo della gara. I tentativi di arginare la macchina da guerra allestita da D’Arcangeli non sortiscono gli effetti sperati da Borgomanero che, pur combattendo e non rinunciando a giocare, si ritrova sotto di 26 al 35’. Vantaggio che rimane pressoché invariato nel finale.

“Siamo contenti di aver fatto l’impresa - ha dichiarato coach D’Arcangeli - il merito è tutto dei ragazzi che hanno meritato di vincere. Abbiamo dimostrato di saper allenare giocatori di basket e non solamente atleti, d’altra parte abbiamo cambiato un sistema di gioco ogni partita dimostrando che quella dello strapotere fisico della Stella Azzurra è una forzatura”.

Stella Azzurra: Maglietti 14, Innocenti 7, Rapini, Fresno 18, Pugliatti 15, Menalo 10, Visintin 18, Ndzie 6, Sarcinella, Giannozzi, Salvioni 11, Bocevski .

All. D’Arcangeli.

College Basketball: Cecchi 17, Jovanovic 19, Pozzato ne, Piscetta 4, A. Ferrari 6, F. Ferrari, Loro 12, Boglio 3, Attademo, Ghigo 13, Fedorenko ne.

All. Di Cerbo.