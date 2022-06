Siracusa, nuova offerta universitaria: Curriculum, promozione del patrimonio culturale

Nuove opportunità formative a Siracusa nel campo della promozione del patrimonio culturale. Si tratta del “Curriculum”, per il quale l’assessore alla Cultura, Unesco e Università Fabio Granata rivolge ai neo diplomati l’invito a valutare il corso voluto dall’Università di Catania: “E’ un percorso di laurea triennale per la formazione di esperti nel settore del Patrimonio culturale, della sua gestione, valorizzazione e comunicazione. Il percorso formativo consente agli studenti di acquisire le indispensabili conoscenze teoriche di base e le capacità tecniche che si richiedono alle figure professionali di riferimento, che potranno trovare uno sbocco presso le Sovrintendenze, i musei, le biblioteche, i parchi archeologici, gli enti locali e tutti gli istituti e le imprese attivi nell’ambito del patrimonio culturale. Il curriculum propone un ampio ventaglio di discipline, prevalentemente di ambito archeologico e storico artistico, che spaziano dall'antichità classica all'età contemporanea, cui accosta alcuni insegnamenti di carattere storico, archivistico, letterario, musicale, museologico e altri che forniscono conoscenze di ambito giuridico ed economico, insieme a uno strutturato studio della lingua inglese”.

Oltre alle lezioni frontali, su cui si impostano le singole discipline, il percorso prevede esercitazioni pratiche, visite didattiche presso siti e musei ed esperienze professionalizzanti, quali attività di scavo, laboratori, stages e tirocini. L’attività è giunta al terzo anno e le matricole quest’anno possono fare da casa i test di ammissione. Nel bando sono indicate le date di luglio e settembre (date di prenotazione alla prova e date della prova). Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Architettura in Ortigia in attesa della riapertura, prevista entro l’anno accademico, di Palazzo Impellizzeri.

Il Piano didattico del Corso prevede queste discipline:

• Teatri antichi e promozione della cultura classica

• Usi riti e costumi delle società preistoriche

• Storia della città greca e romana

• Archeologia e storia dell’arte classica

• Archeologia e iconografia cristiana e medievale

• Storia dell’architettura

• Storia dell’arte medievale

• Storia dell’arte moderna

• Storia della città, del territorio e del paesaggio

• Storia dell’arte contemporanea

• Geografie letterarie e narrazioni di viaggio

• Storia della Sicilia medievale

• Storia della cultura moderna e del Grand Tour

• Teorie e tecniche di catalogazione archivistica

• Educazione al patrimonio museale

• Comunicazione del patrimonio musicale

• Legislazione dei Beni Culturali

• Gestione delle industrie culturali e creative

• Elementi di economia e marketing del turismo

• Informatica per i beni culturali

• Lingua inglese (I-II-III anno)

“Il curriculum in Promozione del Patrimonio culturale- conclude l’assessore Fabio Granata- consente l’accesso alle lauree magistrali in Archeologia (LM1) e in Storia dell’arte e beni culturali (LM89). Numerosi gli sbocchi professionali nell’ambito della tutela, gestione e promozione del patrimonio culturale, fra i quali consulente per società di promozione del patrimonio culturale e organizzazione di eventi culturali; catalogatore dei beni culturali; assistente bibliotecario; assistente nei musei; organizzatore di mostre; promotore di eventi culturali; operatore specializzato nell'attività di divulgazione e fruizione dei beni culturali; operatore specializzato per la costituzione di cooperative operanti nel settore dei beni culturali; guida e accompagnatore in percorsi didattici sia museali che territoriali; esperto nella editoria tradizionale e on line di carattere archeologico e storico-artistico; e consulente per società di restauro di opere d'arte”.

Per saperne di più: politicheculturali@comune.siracusa.it; http://www.disum.unict.it/corsi/l-1/curriculum-promozione-del-patrimonio...

https://www.facebook.com/promozionepatrimonioculturaleunict