Referendum, a Modica ha votato il 10,27% degli elettori

A Modica prevale come in tutta Italia il nulla di fatto, per i referendum abrogativi sulla giustizia che avevano come oggetto l'abrogazione di alcune norme sul funzionamento del sistema giudiziario italiano. Il quorum non è stato raggiunto. L’affluenza a Modica è stata nettamente inferiore al 50% per la validità dei cinque referendum.

Ha votato il 10,270% del corpo elettorale, per un totale di quasi 4.150 elettori su 42898, nelle cinquantuno sezioni elettorali.