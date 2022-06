Covid, meno contagi nel Ragusano ma c'è un altro morto

Scende il numero dei positivi al Covid nel Ragusano ma aumenta il numero dei morti. Un decesso si è registrato a Comiso: un uomo di 56 anni. Il numero dei morti sale a 559. I positivi, in totale, sono 1.896 (il giorno precedente erano 1.953): 1.853 si trovano in isolamento domiciliare, 43 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 48 Acate, 35 Chiaramonte Gulfi, 128 Comiso, 23 Giarratana, 114 Ispica,

440 Modica, 3 Monterosso, 145 Pozzallo, 520 Ragusa, 59 Santa Croce Camerina, 124 Scicli, 214 Vittoria.