Un giovane di 25 anni è morto, la scorsa notte, in un incidente stradale sulla statale 194 Ragusa-Catania. Il 25enne era a bordo di una Toyota Yaris quando ha perso il controllo del mezzo che si è schiantata contro un muro. Nulla da fare per il giovane, originario del Catanese. Sul luogo dell'incidente, in territorio di Francofonte, carabinieri e vigili del fuoco.