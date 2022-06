Rossana Cannata primo sindaco donna di Avola: vince al primo turno

Rossana Cannata, punto di forza di Fratelli d'Italia, vice presidente della Commissione Antimafia all'Ars, va verso il successo al primo turno. E' la prima donna a diventare sindaco di Avola. Pronostico che sarebbe stato rispettato nonostante gli avversari speravano nel ballottaggio. Cannata avrebbe superato il 60 per cento delle preferenze contro avversari che hanno fatto l'impossibile per contrastare la forza elettorale della deputata regionale. Ad Avola ha vinto la famiglia Avola e non la dinasty, così come la nuova sindaca aveva detto dal palco di piazza Umberto I venerdì sera. La denigrazione, ai limiti della diffamazione nei confronti di Luca e Rossana Cannata hanno avuto l'effetto contrario. Più si è parlato male di loro, più il popolo avolese si è avvicinato all'amministrazione uscente per la politica del fare. In dieci anni, per onore di cronaca, Avola è stata rivoluzionata in meglio. Opere pubbliche realizzate e costruita una sanità eccellente. Con l'esito del voto di oggi pomeriggio, è anche riuscita ad allontanare dalla politica i vecchi dinosauri ed i seminatori di zizzania che hanno cercato con la denigrazione a sovvertire i risultati. La vittoria di Rossana Cannata che nelle prossime settimane dovrà dimettersi da parlamentare all'Ars per andare a ricoprire la carica che fino allo scorso maggio è stata coperta dal fratello.

"Ha vinto la credibilità, l'onestà, la concretezza - afferma -. Ha vinto la competenza. Ha vinto la voglia di continuare a fare. Sono orgogliosa e onorata di essere la prima sindaco donna di Avola e di mettere al servizio della città la sensibilità, la grinta, le capacità e le qualità femminili, nonché tutta l'esperienza che ho maturato in questi anni al parlamento siciliano. Il Palazzo di città continuerà ad essere la casa di tutti gli avolesi che hanno a cuore il bene e la crescita di Avola e dei suoi cittadini".

Abbastanza sereno il candidato Nino Campisi che a caldo ha commentato: "Il verdetto popolare non si discute, faccio i miei auguri a chi ha vinto le elezioni". Corsa inutile, quanto disperata per Corrado Loreto, non entrato in partita in questa tornata elettorale.

“La vittoria al primo turno di Rossana Cannata, collega deputato regionale del gruppo di Fratelli d'Italia, sempre puntuale e attenta nel suo lavoro in Parlamento regionale, premia il lavoro quotidiano e la presenza attiva nel territorio". Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. “A Rossana, che ho avuto modo di apprezzare prima come persona e poi come deputato regionale al servizio dei cittadini siciliani, formulo gli auguri di buon lavoro, convinta che saprà lavorare per la sua comunità con la serietà e la passione che la contraddistinguono”, conclude Amata.

Il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Peppe Napoli manifesta la propria soddisfazione per il grande risultato ottenuto ad Avola dall’On. Rossana Cannata, già deputato regionale di FDI ed ora

Primo Cittadino di Avola. “Fratelli d’Italia cresce sempre più e si afferma in provincia di Siracusa, Rossana Cannata è il nuovo Sindaco di Avola, deputata regionale e dirigente del partito di Giorgia Meloni in provincia di Siracusa. La vittoria schiacciante al primo turno mi inorgoglisce, questo è il frutto di un grande impegno competente e coerente nelle idee, nei principi e nei programmi, complimenti al nostro neo Sindaco e un caloroso ringraziamento a tutti i candidati della lista di FDI per l’eccellente risultato ottenuto”, queste le parole a caldo del Commissario provinciale di FDI Peppe Napoli, il quale aggiunge: “già da domani si inizia a lavorare per le elezioni regionali del prossimo autunno, per continuare a crescere ed amministrare sempre e solo nell’interesse collettivo”.