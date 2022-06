Coltivazione di droga indoor a Pantelleria: obbligo di firma per coppia

I carabinieri della Stazione di Pantelleria, a conclusione di una dedicata attività anti droga, hanno arrestato due uomini del posto, di 50 e 39 anni, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. In particolare, nel corso di alcune attività finalizzate all'individuazione dei canali di approvvigionamento dello stupefacente, dopo aver svolto un discreto servizio di osservazione e pedinamento, i militari dell'Arma hanno perquisito un appartamento utilizzato dai due.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i due isolani avrebbero adibito a serra artigianale indoor, un magazzino posto nelle adiacenze dell'abitazione perquisita. C'erano 19 piante di Canapa Indica dell'altezza di circa 1,50 mt, trovate in fase di essiccazione con un peso complessivo di circa kg 2,5 e ulteriori 270 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, già essiccati e posti in vari contenitori. La serra sarebbe stata appositamente allestita con lampade alogene, ventole di areazione, temporizzatori, termostati e fertilizzanti, con una macchina per il sottovuoto provvista dei relativi sacchetti, bilancino di precisione funzionante e rotoli di cellophane.

Dato il rinvenimento di attrezzatura specifica per la coltivazione indoor e di materiale vario utile al confezionamento delle dosi.

I due sono stati messi agli arresti domiciliari e, in sede di udienza di convalida, è stata imposta loro la misura cautelare dell'obbligo di firma 3 volte a settimana.