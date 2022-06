Elezioni a Pozzallo, il "ciclone" Ammatuna annuncia battaglia su biogas e territorio

Una riconferma in grande stile, un successo mai messo in dubbio perché il pomeriggio dello scrutinio delle amministrative a Pozzallo, per Roberto Ammatuna, è stato come un tornado che si è abbattuto sui “numeri” degli avversari. Il 70% di voti ottenuti dal sindaco uscente che, fin dalle prime sezioni scrutinate, ha preso il volo verso il successo. La città ha premiato il lavoro svolto dall’amministrazione Ammatuna. “Abbiamo lavorato bene in questi cinque anni – afferma il sindaco – perché nel 2017 avevamo ereditato una città con un preoccupante immobilismo. Abbiamo messo in campo una grande operazione di lavori pubblici che hanno cambiato in meglio l’immagine della città. Devo anche dire che in questa campagna elettorale siamo stati facilitati da una opposizione che ha “disonorato” l’immagine della nostra città. Non si possono fare campagne elettorali caratterizzate da una caccia all’uomo”.

Ammatuna parla anche dei progetti più immediati. “Le questioni più urgenti riguardano i lavori al porto, il caso biogas e l’ampliamento del territorio di Pozzallo. Voglio ricordare che se non ci fosse stata la nostra azione di contrasto, l’impianto di biogas avrebbe deturpato il nostro territorio. Questa è una battaglia che si protrarrà per i prossimi anni”.

Ricordiamo che gli altri candidati a sindaco di Pozzallo erano Enzo Galazzo, Patrizia Burrafato e Giuseppe Spadola.