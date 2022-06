Ragusa, Daria Bignardi ospite per la conclusione della festa dei libri tra il barocco

Un ritorno alla lettura, un ritorno al piacere di incontrarsi, un ritorno allo spirito di festa che ha sempre contraddistinto il festival. Conclusa domenica sera la 13esima edizione di “A Tutto Volume”, la festa dei libri di Ragusa che da giovedì scorso ha portato in città oltre 60 autori. Giornalisti, scrittori, editorialisti, attori, scienziati, storici, filosofi, tutti a Ragusa e tutti protagonisti del festival che si è concluso in una stracolma piazza Duomo a Ragusa Ibla con il racconto di Daria Bignardi sui libri che le hanno cambiato la vita. Il festival, promosso dalla Fondazione degli Archi e con direttore artistico Alessandro Di Salvo, ha permesso di riportare l’attenzione sui libri, i veri protagonisti, confermando nella presenza del pubblico la vera forza del festival. Un pubblico entusiasta e interessato fatto da lettori e lettrici che insieme agli autori hanno animato le piazze, i giardini, i vicoli fino a tarda ora, trasformandoli in un vero palcoscenico.

Dopo il successo di pubblico ottenuto nei giorni in cui il festival ha animato Marina di Ragusa e il cuore di Ragusa superiore, domenica bagno di folla anche a Ragusa Ibla per l’ultima giornata con ancora tanti autori e conduttori ospiti: Massimo Osanna, Viola Di Grado, Letizia Dimartino (collegata telefonicamente), Antonio Pascale, Sofia Erica Rossi, Matteo Saudino, Francesco Figliuolo, Filippo La Porta, Federico Taddia (che insieme alla cantante Marquica ha dedicato un’intera serata a Margherita Hack), Marco Patucchi, Bruno Giordano, Maurizio Molinari, Lucrezia Ercoli. Hanno chiuso il festival Daria Bignardi in dialogo con Massimo Cirri e Federico Taddia.