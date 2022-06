Mirella Garro è stata riconfermata per i prossimi 5 anni, sindaco di Cassaro. La prima cittadina uscente ha ottenuto il 72,85% delle preferenze per un totale di 338 voti. Nulla da fare per lo sfidante Salvatore Pisasale che si è fermato al 27, 16. I voti riportati sono stati 126.