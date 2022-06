Aveva in casa 15 cani in precarie condizioni: denunciata a Squillace

Aveva in casa 15 cani, di cui solo due muniti di microchip, detenuti in precarie condizioni di igiene. Una donna è stata denunciata a Squillace dai carabinieri che, a seguito di un controllo, hanno proceduto al sequestro degli animali successivamente trasportati nel canile di Torre Melissa.

All'interno dell'abitazione della donna, i militari, coadiuvati da personale del servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e della società Pet Service, hanno individuato i cani alcuni dei quali sono risultati affetti da rogna sarcoptica, pediculosi, emaciamento e dermatiti derivanti da malattie parassitarie. A seguito dell'ispezione anche l'appartamento è risultato non abitabile in mancanza, hanno riferito i carabinieri, dei "criteri minimi di igiene".