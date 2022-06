Confindustria, a Siracusa si presenta fondo 'Cresci al Sud' di Invitalia

Mercoledì 15 giugno con inizio alle 15, nella sala "U. Gianformaggio" di Confindustria Siracusa, sarà presentato il Fondo "Cresci al Sud" a cura di Invitalia. La misura, gestita da Invitalia, si propone di sostenere la crescita dimensionale e la competitività delle PMI del Mezzogiorno con una partnership tra la proprietà dell'azienda ed Invitalia che investe sino a dieci milioni di euro nel capitale di rischio dell'impresa. Dopo i saluti di Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa e di Antonello Biriaco, Presidente di Confindustria Catania, interverranno Francesco Ungaro, Area Coesione Territoriale e Infrastrutture di Confindustria, Antonio Riccio, Responsabile Fondo Cresci al Sud di Invitalia e Fabio Montesano, Amministratore delegato di Fidimed. Seguiranno incontri one to one con le imprese.