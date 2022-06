Controllo dei rifiuti a Pachino nel caos, 'ufficio Ecologia evanescente'

Ci sono responsabilità ben precise sull'emergenza rifiuti a Pachino. Lo scrive in una lettera il 'cittadino attivo'. Le colpe -scrive - partono dall'ufficio ecologia di via Mascagni .Ormai non si sa chi dirige l'ufficio. Non metto piede dal mese di Novembre del 2021, da quanto non ci sono i commissari e l' ex dirigente. Tocca all'assessore ed al dirigente del dipartimento monitorare il mal funzionamento dei rifiuti .

In questi giorni stiamo assistendo solo al silenzio nonostante le video dimostrazioni del mal funzionamento di questo sistema rifiuti. Ribadisco che la Dusty non ha responsabilità, nè i propri dipendenti. Ho sempre difeso sia gli operai e tutti i dipendenti comunali quando erano in difficoltà nel ricevere gli stipendi. Questo mal funzionamento che parte da questo ufficio ecologia ,sta mettendo in difficoltà l'operato dell'eccellente lavoro che hanno svolto anche senza stipendi per 8 mesi. Cosa sta succedendo? Manca la gestione operativa del lavoro e la città diventa una discarica a cielo aperto. Qualcuno dovrebbe monitorare il territorio e non solo la picccola Marzamemi".

Il cittadino attivo rileva inoltre che nessuno risponde al telefono dell'ufficio e non è onesto are la colpa alla sindaca affermando che il caos è provocato dalla mancanza di risorse da parte dell'amministrazione.