Comunali, Pd lista più votata: Fratelli d'Italia supera la Lega e M5s affonda

Il Pd è la lista più votata alle Comunali con il 17,2%, davanti a Fratelli d'Italia al 10,3%, che supera la Lega ferma al 6,7% e Forza Italia al 4,6%. Spicca in negativo il dato del M5s, che raccoglie solo il 2,1%. Sono gli ultimi dati elaborati da YouTrend su tutti i Comuni con oltre 15mila abitanti andati al voto domenica. La parte del leone la fanno le liste civiche: quelle di centrodestra raccolgono il 22,2%, quelle di centrosinistra il 18,7%. Nel complesso, le liste di centrodestra ottengono il 43,8% dei voti validi, contro il 41,9% ottenuto dalle liste della coalizione di centrosinistra. E' sempre, però, alta tensione nel centrodestra malgrado i successi registrati al primo turno in città importanti, prime tra tutte Genova e Palermo. Una tensione che riporta in prima fila il tema della leadership e la spinosa polemica tra Fdi e i suoi alleati sul futuro del governo. E una Giorgia Meloni forte dei risultati ottenuti dal suo partito sfida apertamente gli alleati chiedendogli di abbandonare il governo Draghi.