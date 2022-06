Ucraina, Zelensky: "La battaglia per il Donbass resterà tra le più violente in Europa"

l "costo umano" della battaglia di Severodonetsk e "terrificante". Lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio su Telegram alla popolazione ucraina. "La battaglia per il Donbass sarà ricordata come una delle più violente in Europa - ha sottolineato -. "Abbiamo a che fare con il Male assoluto, non abbiamo altra scelta se non andare avanti e liberare il nostro territorio". Intanto la Russia fa sapere di accogliere con favore gli sforzi di mediazione del Vaticano nel conflitto. Mentre arrivano conferme del viaggio a Kiev giovedì di Scholz, Macron e Draghi, in programma un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.