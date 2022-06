Ragazzino di 15 anni accoltellato a Roma: fermato un coetaneo

Un ragazzino di 15 anni, di origini capoverdiane, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato ad un braccio da un coetaneo. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 20, in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati, a Roma. L'aggressore, fuggito subito dopo il fatto, è stato rintracciato e fermato dalla polizia. Si tratta di un 16enne, anche lui di origini capoverdiane. Secondo le prime informazioni, la lite sarebbe nata per futili motivi.