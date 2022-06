La discarica è in tilt, le strade di Siracusa affogano nell'immondizia

Il servizio di Igiene urbana comunica alla cittadinanza che, a causa dei limiti del quantitativo di rifiuti indifferenziati che possono essere conferiti in discarica, non è possibile rimuovere nell’immediatezza i rifiuti abbandonati in molte zone di Siracusa. Ciò è dovuto alle problematiche legate ai centri di conferimento, individuati dalla Regione, che purtroppo persistono e generano questi disservizi, di cui ci scusiamo, se pur totalmente indipendenti dalla nostra volontà. Sono già allo studio soluzioni organizzative per far fronte a questo specifico problema, ma è ovvio che non è possibile garantire il regolare andamento del servizio di raccolta dei rifiuti se poi non è possibile conferirli in discarica. Al fine di limitare le criticità relative alla presenza di rifiuti abbandonati in tutte le strade cittadine, si invitano coloro che dovessero riscontrare il mancato ritiro dei rifiuti indifferenziati esposti a ritirarli, ove possibile. Con l’occasione si evidenzia che per il Comune la tutela della salute pubblica e la salubrità dell’ambiente sono un obiettivo prioritario. È quindi assolutamente necessario ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti iniziando, ciascuno per la propria parte, ad effettuare una corretta separazione dei rifiuti. Questo consentirebbe una drastica diminuzione della quantità di rifiuti da conferire come “Indifferenziato” e quindi un notevole ridimensionamento delle criticità in atto. Il concreto rischio di non potere scaricare i nostri rifiuti presso gli impianti di smaltimento, con una conseguente grave crisi igienico-sanitaria anche per la nostra città, rende indispensabile agire con la massima diligenza sin da subito. Si informa, inoltre, che si continuerà a procedere secondo il regolare calendario di raccolta, ovvero saranno regolarmente servite le utenze domestiche e non domestiche con i relativi prodotti del giorno.