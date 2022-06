Palermo, I Picciotti della Lapa del Teatro Ditirammu portano “Abballè Folk" alla Galleria delle Vittorie

La narrazione popolare arriva alla Galleria delle Vittorie di Palermo con la compagnia del Teatro Ditirammu. “ABBALLÈ FOLK” è il titolo dello spettacolo che dalle 19 alle 22 di venerdì 17 giugno, trasformerà questo suggestivo spazio del centro storico di Palermo in un luogo ancora più magico grazie a un repertorio che va dalle storie, novelle e leggende di Giuseppe Pitrè (da Colapesce a Giufà), alle rappresentazioni delle ritualità popolari riprese dalle catalogazioni effettuate tra l’’800 e il ‘900. Saranno i PICCIOTTI DELLA LAPA a riproporre la tradizione di strada che, in Sicilia, con i suoi rappresentanti maggiori, ossia gli artisti, costituisce da secoli un “unicum” letterario e artistico in cui la varietà del vissuto umano, del popolo, diventa protagonista.

Uno spettacolo che attinge al repertorio che Rosa Mistretta e Vito Parrinello, fondatori del “Teatro Ditirammu” di Palermo, hanno negli anni recuperato dalla viva voce di alcuni personaggi di quartiere. Il pubblico, oltre ad ascoltare brevi riferimenti sulla storia della Sicilia e alcune reinterpretazioni folk in chiave pop contemporanee, verrà coinvolto in alcune divertenti azioni sceniche avendo modo di ascoltare canti del lavoro, preghiere, scongiuri, note d’amore per la donna amata, le cialome della mattanza e i canti dei pescatori di corallo.

Il tutto sarà arricchito dalla “fasola”, danza antichissima siciliana, ballata nei cortili, tipica del periodo della mietitura per ringraziare il Signore per il buon raccolto avuto nella stagione, ma anche dalla “contraddanza”, danza collettiva di origine addirittura normanna, come anche di alcuni movimenti di memoria araba ispirate al mercato della “Vucciria”. In scena, venerdì sera, ci saranno i danzatori/cantanti Noa Flandina, Yara Baruffato, Fabio Ustica e Carlo Di Vita, accompagnati dai musicisti Virginia Maiorana e Nino Nobile.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.