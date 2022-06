Incidente sull'autostrada Siracusa-Catania: ferito un centauro di 31 anni

Scontro fra un furgone Daily e una moto Yamaha nel tratto dell'autostrada Siracusa-Catania alle prime ore di oggi. I due mezzi viaggiavano in direzione di Catania e l'impatto è avvenuto al chilometro 4+300 per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polstrada di Siracusa per i rilievi e stabilire la dinamica dell'incidente. Ferito il conducente della moto. Rallentamenti nel traffico in direzione di Catania.