Biancavilla, aggredito dopo una lite per motivi sentimentali: 2 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato, per i reati di lesioni e minacce in concorso, due 18enni di Santa Maria di Licodia, presunti responsabili del ferimento di un minore di 17 anni avvenuto la sera di sabato 4 giugno. La lite, maturata per motivi sentimentali, è iniziata con uno scambio di messaggi e un appuntamento chiarificatore che è degenerato in una aggressione da parte dei due maggiorenni nei confronti del minore. Quest’ultimo, ferito, è stato visitato dai medici dell’Ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla ove è stato giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi. Il grave quadro indiziario ha permesso ai Carabinieri di Biancavilla di identificare i due maggiorenni, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria.