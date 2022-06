Vittoria,flashmob per i cuginetti D’Antonio: partecipa anche il Comune

Domani 15 giugno in piazza Ricca (presso Basilica San Giovanni Battista) a Vittoria, tutte la società civile si riunirà in un silenzioso Flashmob per gridare “Giustizia per Alessio e Simone”, seguendo i promotori dell’Associazione Vittoria in Cammino. La scarcerazione e gli arresti domiciliari di Rosario Greco, responsabile della cruenta morte dei cuginetti Alessio e Simone D’Antonio, l’11 luglio 2019, è qualcosa di inaccettabile e dolorosa per la famiglia D’Antonio e per tutti i cittadini che credono nella Giustizia. La partecipazione in massa sarà momento di riflessione, gli adulti in maglietta nera a significare la rabbia, i bambini in maglietta bianca per dare un segnale forte di una “Giusta Giustizia”.