Mascalucia, Elena uccisa dalla madre: la donna ha confessato

E’ stato portato via dagli investigatori, dal luogo del ritrovamento, il corpicino di Elena Del Pozzo, la bambina scomparsa ieri e fatta trovare cadavere oggi dalla madre che ha confessato. Il corpo era in un campo incolto, a Mascalucia, a poche centinaia di metri dalla casa della madre. La donna si chiama Martina Patti e ha 23 anni. Il padre di Elena, Alessandro Nicodemo Del Pozzo ne ha 24 anni. I due non stavano più insieme da tempo.

Martina Patti ha confessato durante la notte, nel lungo interrogatorio a cui è stata sottoposta dai carabinieri di Mascalucia che avevano riscontrato subito molte lacune nel racconto fatto dalla donna che aveva parlato di un rapimento ad opera di tre uomini armati e mascherati. Ed è stata la madre, nelle prime ore di oggi, a condurre gli investigatori nel luogo dove aveva lasciato il corpicino della bimba. “Il suo cadavere è nascosto in un campo”, le parole della donna che ha così fatto crollare il castello di bugie costruito in meno di 24 ore e iniziato con la denuncia per rapimento presentata proprio da lei ai carabinieri di Tremestieri Etneo dove si trova la scuola della bambina.

Poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Elena Del Pozzo, e dopo la confessione della mamma, dalla zia arrivano accuse forti nei confronti della donna. Secondo Martina Vanessa Del Pozzo, sorella del papà della bambina da cui la mamma si era separata pochi mesi fa, Martina Patti, la madre rea confessa dell'omicidio, voleva incastrare proprio l'ex compagno inventandosi la storia del rapimento.