Attiva Sicilia: attacco di Miccichè a Musumeci incomprensibile

"I risultati delle elezioni amministrative dimostrano essenzialmente due cose. La prima è la tenuta dell'area che governa la Regione, un fattore per nulla scontato dopo che la pandemia ha acuito le emergenze sociali che l'isola si trascina dalla scorsa legislatura. E poi che il centrodestra stravince quando è unito e la sua proposta politica è chiara e leggibile dagli elettori. Motivo per cui appare un incomprensibile controsenso l'ennesimo attacco di Miccichè a Musumeci. Si prenda ad esempio ciò che è accaduto a Palermo, non solo per il risultato strepitoso ottenuto da Lagalla, ma anche per il consenso riscosso dalle liste. Ogni soluzione che andasse contro la logica dei fatti sarebbe solo frutto di un pregiudizio e di una voglia di lasciare a tutti i costi la Regione nelle stesse mani di quei soggetti che l'hanno devastata ai tempi di Crocetta". Lo fa sapere in una nota Attiva Sicilia. (