Rubano in un immobile sequestrato, due arresti a Campobello di Mazara

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all'arresto di due persone di 37 e 38 anni, entrambe residenti a Castelvetrano e gravate da precedenti per reati contro il patrimonio. In particolare, su ordine della locale Centrale Operativa, i Carabinieri in servizio di pattuglia si sono recati presso un immobile in disuso, oggetto di confisca ed affidato alla custodia dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati, dove era stata segnalata la presenza sospetta di due persone.

Durante l'attività di sopralluogo, i Carabinieri hanno effettivamente riscontrato la presenza di due uomini, entrambi intenti ad armeggiare su degli infissi in alluminio che, alla vista dei militari, si davano alla fuga passando attraverso un'apertura di fortuna ricavata da una saracinesca deformata.

I due uomini, tuttavia, sono stati intercettati dai militari operanti prima che potessero far perdere le loro tracce