Lutto nel mondo della cultura e dell'archeologia, è morto il professore Gioacchino Francesco La Torre

È venuto a mancare Gioacchino Francesco La Torre, uno dei più grandi archeologi italiani. Prorettore alla Didattica e professore ordinario di Archeologia Classica all’Università di Messina ha svolto un’incessante ed intensa attività di studio e ricerca in alcuni dei più importanti contesti archeologici del Mediterraneo quali Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Grecia e Pompei. Per anni si è occupato di problematiche relative alla Sicilia ellenistica e tardo-ellenistica effettuando numerose campagne di scavo seguite da pubblicazioni scientifiche. A Licata, in particolare, si è occupato per circa dieci anni del sito di Finziade, portando alla luce, sul Monte Sant’Angelo, antiche abitazioni e officine. La Torre era molto legato alla città di Licata. Cordoglio del sindaco Giuseppe Galanti, della Giunta, del Presidente Giuseppe Russotto e di tutto del Consiglio comunale licatese.

(FOTO UniME)