Modica, al Palazzo della Cultura si presenta il libro di Emanuele Minardo "Rotaie vissute 3"

Sabato, alle 18, al Palazzo della Cultura di Modica, sarà presentato il libro di Emanuele Minardo "Rotaie vissute 3", la vita come storia, uomini e macchine sulle rotaie di Modica. Si tratta del completamento della trilogia riguardante la storia della tratta ferroviaria Siracusa-Licata e in particolare di quella compresa tra Scicli-Modica- Ragusa fino a Comiso sul tracciato di fine 800. Una passione familiare per la ricerca storica, trasmessa dal padre di Emanuele, il "ferroviere" Angelo Minardo. "Per chi restava alla guida del treno o al controllo delle rotaie, vi erano notti buie e piene di fumo che penetra i polmoni, gallerie, salite e discese lungo una tratta stupefacente per alcune soluzioni progettuali": così descrive Minardo il lavoro quotidiano di macchinisti e capotreni. Emanuele Minardo, docente di lingua e letteratura Inglese e di lingua e civiltà italiana all'estero. Nato a Modica, dopo una vita spesa ad insegnare nelle più prestigiose scuole e università per stranieri, dalla Gran Bretagna alla Tunisia, dalla Slovenia alla Giordania, ha concentrato le sue ricerche verso una passione speciale: ricostruire la storia di una rotta ferroviaria speciale per la sua Sicilia e il suo cuore. Alla presentazione di "Rotaie vissute 3", sabato 18, sarà presente l'autore. Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Gino Savaris, Pier Giorgio Barone, e Daniele Pavone. A leggere alcuni brani del libro, Assunta Adamo e Saro Spadola.