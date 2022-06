Ragusa Ibla, l'attore GIuseppe Sartori e il filosofo Marcello Veneziani aprono la settima edizione di "3drammi3"

Sarà l’attore Giuseppe Sartori (nella foto), attore protagonista di “Edipo Re” a dare il via, giovedì 16 giugno alle ore 19,30, alla settima edizione di “3drammi3”, il festival ibleo dedicato alla tragedia greca e promosso dal Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, con la direzione artistica di Vicky e Costanza DiQuattro e in sinergia con l’Inda e l’Adda di Siracusa.

Al Teatro Donnafugata l’inaugurazione con Sartori, ospite d’eccezione e attore protagonista della tragedia di Sofocle in scena con la regia di Carsen e con grande successo al Teatro Greco di Siracusa. L'appuntamento dal titolo “Giuseppe Sartori: Edipo, un uomo nudo di fronte alla verità” vedrà l'attore dialogare con Salvatore Cannata e Marco Signorelli. Sempre giovedì, a seguire, alle 20,30, il giardino e l'androne di Palazzo Arezzo di Donnafugata (corso XXV Aprile) accoglieranno il filosofo e scrittore Marcello Veneziani con “Alla luce del mito". Insieme a lui ci sarà Giuseppe Ferlito, che curerà la lettura di alcuni testi