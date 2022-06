Rosolini, lavori per la sicurezza della scuola Sant'Alessandra

Il sindaco Spadola rispetta il programma elettorale ed ha un occhio particolare alle scuole di Rosolini. "Voglio fare un regalo agli alunni ed alle loro mamme dell'Istituto Sant'Alessandra per una scuola più sicura ed a norma e per riattivare le cucine. Così finalmente i ragazzi potranno avere pasti caldi". E' nel cronoprogramma del primo cittadino 'scuole sicure' che stamane ha compiuto un sopralluogo con i tecnici comunali nei locali del Sant'Alessandra. "Non si tratta di uno spot - dice il primo cittadino - ma di atti concreti che dovranno avere la luce entro la fine di agosto. Dobbiamo arrivare alla Scia nei tempi stabiliti, sistemare i gruppi, i sistemi antincendio per ottenere il nulla osta per quanto riguarda la sicurezza, rendendo l'edificio perfettamente agibile. Poi attiveremo le cucine in modo tale che da ottobre offriremo ai nostri alunni piatti cotti e non più preconfezionati. Questo sarà il mio regalo dell'estate".

Il sindaco Spadola non dimentica neppure le altre scuole della città. "Appena completeremo il Sant'Alessandra, l'amministrazione si attiverà per gli altri edifici: Sacro Cuore, De Cillis e D'Amico. Nessuno a Rosolini resterà indietro".