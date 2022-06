Prof transgender si dà fuoco nel suo camper a Belluno

Ha messo fine alla sua vita di solitudine e sofferenza dando fuoco al vecchio camper dove viveva da alcuni anni. Ma prima di farlo ha annunciato il suo suicidio ("Porrò in essere la mia libera morte") e pubblicato il suo testamento. E' morta così tra le fiamme Cloe Bianco, all'anagrafe Luca Bianco, docente di Fisica di Marcon (Venezia), che nel 2015 fece scalpore perché si presentò in classe, in un istituto del Veneziano, in abiti femminili, facendo outing. Da qualche anno, lontano dall'ex moglie e dalla figlia, la prof transgender viveva da sola in un vecchio camper parcheggiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina (Belluno). E, appiccando un incendio all'interno del mezzo, si è data la morte.