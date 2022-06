Campobello di Mazara, foto 'trappola' a chi abbandona i rifiuti in strada

Pugno duro della Polizia municipale di Campobello di Mazara, nel Trapanese, contro l'abbandono selvaggio di rifiuti, soprattutto nelle frazioni turistiche di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Gli agenti, in poco meno di una settimana, hanno elevato 11 multe ad altrettante persone scoperte mentre lasciavano sacchetti e ingombranti sul ciglio delle strade.

Tra le vetture riprese dalle foto-trappole dei Vigili urbani una Fiat Panda con due donne, una è stata immortalata mentre lancia un sacchetto nero dell'immondizia. Per le persone identificate sono scattate sanzioni da 300 a 600 euro.

"Anche se si tratta solo di una minoranza di campobellesi incivili, sono continui e inquantificabili i danni provocati a carico dell'ambiente e dell'immagine del nostro territorio - ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione - io stesso sono stato testimone di una persona colta in flagranza mentre si accingeva a lanciare un sacchetto sulla provinciale che collega Campobello con le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola".