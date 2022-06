L'elettorato siracusano boccia i populisti, premiata la politica del fare

Il risultato che è uscito fuori dalle urne nelle elezioni amministrative appena concluse in Italia e in Sicilia, per quel che riguarda la provincia di Siracusa, fa ben sperare. Gli elettori hanno premiato la ‘politica del fare’, la limpidezza e l’autorevolezza delle proposte politiche e la concretezza dei programmi. A prescindere da orientamenti e da colori politici, sono stati premiati i cavalli di razza, coloro, cioè, che hanno dimostrato sul campo di saper fare le cose, e di saperle fare bene, come il neoeletto primo sindaco donna della storia di Avola, Rossana Cannata, la riconfermata Mirella Garro a Cassaro e Paolo Amenta a Canicattini Bagni, amministratore di lungo corso che non ha certo bisogno di presentazioni: sindaci eletti in liste appartenenti a orientamenti fra loro diversi che, tuttavia, si scoprono in sintonia e si incontrano e convergono nella testimonianza di impegno e di amore per il territorio che hanno dimostrato sino ad oggi. Gli elettori hanno premiato anche il ‘nuovo’, rappresentato a Melilli da Giuseppe Carta, che vince staccando alla grande l’avversario Pippo Sorbello e che andrà a governare un territorio tanto ricco quanto fragile. A Solarino il nuovo è incarnato da Giuseppe Germano: un ‘nuovo’ di gran talento e di indiscussa esperienza politica che non si autodefinisce tale per rivendicazione di primazie ma perché esprime concretamente un modo giovane e ‘fresco’ di amministrare senza tuttavia negare e dileggiare la tradizione e la cultura politica di rifermento. Una novità importante che emerge dal voto delle amministrative è la cura che è stata dedicata da tutti i candidati alla formazione delle liste di riferimento, un passo significativo che conduce all’innalzamento del livello di qualità della dialettica e del confronto politico in seno ai consigli comunali. Il dato elettorale, dicevamo, ha premiato la limpidezza della proposta politica, come nel caso di FdI che si impone come forza trainante della coalizione di centro-destra, dove Forza Italia sembra avere definitivamente perduto sul territorio consenso e carisma pagando lo scotto di diatribe e di lotte intestine; o come nel caso del PD, che prevale sullo scenario intorpidito del centro-sinistra quando si presenta senza infingimenti e senza manovre oscure prevalendo sul Movimento Cinque Stelle che paga una politica compromissoria e ambigua. Questa tornata elettorale ha sancito la vittoria della politica del fare e della limpidezza, dell’amore per i territori e per le comunità. «Il riscatto della Sicilia? Bisognerebbe mutare il Dna dei siciliani. E dunque bisognerebbe augurarsi qualche nuova invasione straniera, come è accaduto nel nostro passato…». Così, nel suo amaro ed estremo pessimismo, sentenziava lo scrittore Gesualdo Bufalino volgendo lo sguardo ai fatti di Sicilia dal suo eremo di Comiso. Il fatalismo ancestrale inscritto da secoli nel DNA dei siciliani impedisce loro di cogliere il lato positivo delle cose perfino quando essi lottano per cambiare in meglio la realtà in cui vivono, riuscendo a farlo. Leggere e interpretare i fenomeni sociali e politici attraverso lo stigma dei pregiudizi ed un riduzionismo manicheo semplificatorio e mistificatorio ha rappresentato, spesso, in Sicilia, da parte di chi ha fatto della malafede una religione da professare «perinde ac cadaver», come recita il frusto adagio gesuitico, un alibi sotto il quale si sono attendati decenni di travisamenti, di imposture e di congiure orditi ai danni di chi, nella politica come nella cultura, nell’economia come nella scuola, e, in genere, in ogni campo della vita sociale, ha avuto la colpa di ‘fare’: un fatto normale, nel resto del mondo, ma non in Sicilia, dove ‘fare’ è un verbo che lascia adito a una germinazione di ambiguità, di dietrologie, di sinistre perplessità. Parafrasando Leonardo Sciascia, che di «cose di Sicilia» se ne intendeva, accanto ai «professionisti dell’antimafia» ci sono – oggi come ieri - i ‘professionisti dell’immobilismo’. Costoro, invocando farneticazioni che rasentano il surreale, appellandosi a ideologie e ad ideali, a valori e a principi, a codici e a regolamenti hanno mortificato e continuano a mortificare lo sviluppo del Mezzogiorno portando alla gogna, o, peggio, alla ghigliottina della communis opinio, della stampa e dei tribunali chi si impegna a ‘fare’, nonostante tutto, piuttosto che a criticare e a gettare fango, per migliorare lo stato della cose. A Siracusa, vicende come quella del rigassificatore, dei piani paesisitici, del parco degli Iblei, delle riserve naturalistiche, del comparto ittico, del porto turistico e dell’aeroporto, dell’isola di Ortigia, del teatro greco – entità intangibile quando si tratta di usarlo per finalità estranee allo statuto classico, ma che, per il resto, potrebbe anche ridursi a una porcilaia nell’indifferenza più assordante – raccontano una lunga, amara storia di paralisi, di stagnazione economica, di grandi incompiute, di immobilismo e di parassitismo. È, questo, probabilmente, il malvezzo di città ‘immortali’, gravide di storia, sazie e appesantite da secoli di cultura, soffocate da tonnellate di esose bellezze eterne; come, appunto, Siracusa, o Roma. In Un’idea di Roma, lo scrittore Giorgio Montefoschi consegna tutta la malagrazia e il putridume della ‘città eterna’ alla fulminante battuta d’un irlandese: «Roma mi fa pensare a un uomo che si mantenga col mostrare ai viaggiatori il cadavere di sua nonna». Ciò vale per i siracusani, che ‘sbigliettano’ sui cadaveri degli antichi ateniesi disseminati nelle latomie non sapendo fare di meglio e che del teatro greco, di Archimede, della fonte Aretusa e dei viaggiatori del Grand Tour hanno fatto un alibi all’ignavia, alla resa e al disfattismo. Disfattismo è parola di imbarazzante sentore fascista. Il fascismo, che ne fece abbondante uso denigratorio e punitivo prendendone in prestito dalla Francia della prima guerra mondiale l’accezione spregiativa, marchiò con questa parola coloro che sostenevano che l’inerzia e la sconfitta sarebbero migliori del successo e della vittoria, in ogni campo: dalla guerra, allo sport, dalla politica all’economia. La nera, meschina patina oppressiva stesa sulla parola dal regime ne ha obliato il significato originario, legato al francese ‘défaitisme’, coniato nel 1915 dallo scrittore russo Grigorij Alexinskij per tradurre il termine russo ‘poraženčestvo’, da lui stesso coniato sul verbo ‘porazit’, che significa ‘colpire’, ‘danneggiare’. Chi accusa e ostacola coloro che tentano di ‘fare’ e di promuovere un’azione o un intervento di sviluppo a vantaggio del proprio territorio - fuori da logiche miopi, da stereotipi e da interessi parrocchiali - colpisce e danneggia la sua terra, assecondando l’immobilismo atavico di un mondo invecchiato nelle manie, nelle fissazioni, nei tabù, nelle pretese e nelle rivendicazioni di casta e nei pregiudizi. È il mondo che, con sguardo ironico amaro, osservava Vitaliano Brancati restituendolo attraverso l’immagine della provincia oziosa e disfatta de Gli anni perduti e del Don Giovanni in Sicilia. È lo stesso mondo che, con il rigore e la lucidità del metodo scientifico, ha indagato lo storico Giuseppe Giarrizzo in Mezzogiorno senza Meridionalismo, saggio straordinario dove lo studioso, in polemica con altri storici italiani come Corrado Vivanti, Luciano Cafagna e stranieri, come David Abulafia e John Davis, critica l’assunzione dell’inerzia e dell’arretratezza originaria del sud d’Italia come lettura semplificatoria del fenomeno socio-econimico. Giarrizzo afferma: «Vi è stata, e credo per ovvi motivi storici e politici, la volontà di vari studiosi di rappresentare un Meridione immobile, privo di dinamismo culturale e di sviluppo socio-economico. Tale rappresentazione scaturisce dal modello dualista, che annulla le differenze e fa apparire l’intero Mezzogiorno come la dimensione dell’arretratezza e dell’immobilità». Giarrizzo snida e condanna l’impostura storica perpetrata ai danni del sud, che in nome di un presunto immobilismo ancestrale ha permesso per secoli il proliferare di una classe dirigente e di governo che sull’alibi dell’inerzia ha giustificato la propria inerzia. È finalmente tempo per un Mezzogiorno senza disfattismo.

Salvo Sequenzia