Covid, nel Ragusano 4 morti in 24 ore e contagi in aumento

Quattro morti nelle ultime 24 ore e positivi al Covid in aumento nel Ragusano. Impennata di contagi che superano la soglia delle duemila unità con quattro decessi: una donna di 84 anni di Scicli, una di 82 di Pozzallo, una 88enne di Vittoria e di un uomo di 75 anni di Ragusa. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, nel Ragusano raggiunge quota 565. I positivi, in totale, nel report Asp del 15 giugno, sono 2.044: 2009 si trovano in isolamento domiciliare, 35 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 45 Acate, 39 Chiaramonte Gulfi, 140 Comiso, 27 Giarratana, 112 Ispica, 458 Modica, 4 Monterosso, 145 Pozzallo,

564 Ragusa, 69 Santa Croce Camerina, 167 Scicli, 239 Vittoria.