Sielte: premiati al Senato i giovani siciliani vincitori del Premio Giuseppe Turrisi

Nella Sala Capitolare del Senato si è svolta la cerimonia di premiazione dei cinque studenti siciliani vincitori del Premio Giuseppe Turrisi, organizzato da Sielte Spa con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Comune di Catania.

Ai ragazzi, che hanno presentato progetti in ambito tecnologico e digitale, la Sielte ha assegnato borse di studio per un valore di 3mila euro l’una, che i giovani potranno utilizzare per proseguire in maniera più serena gli studi.

Il Premio Giuseppe Turrisi, dedicato alle Scuole Secondarie di Secondo grado della Sicilia, è nato con l’obiettivo di stimolare l’ideazione e la sperimentazione di proposte progettuali inerenti il mondo della tecnologia, dell’innovazione digitale e delle smart cities dei giovani che intendono proseguire gli studi negli ambiti su citati. Ai partecipanti al concorso è stata richiesta la presentazione di un progetto digitale attraverso la produzione di videoclip, percorsi multimediali, prodotti offline oppure online, App, siti web o learning object.

I vincitori del Premio sono Antony Cantavenera dell’Istituto Enrico Fermi di Licata, Gabriele Guagenti del Liceo Classico Linares di Licata, Salvatore Patti dell’Istituto Fermi-Guttuso di Giarre, Maria Grazia Spatola del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo e Pierluigi Santificetur dell’Istituto Giosuè Carducci di Comiso. I premi saranno assegnati ai progetti più originali e innovativi nelle categorie Impresa, Leadership, Innovazione, Sociale e Genius. La giuria, che ha avuto il compito di valutare i lavori pervenuti dalle scuole di tutta la Sicilia, era composta da Barbara Carfagna, Pietrangelo Buttafuoco, Carlo De Masi, Don Carmelo Terranova, Salvatore Turrisi e Maria Grazia Turrisi, che saranno presenti alla cerimonia di premiazione insieme ai vertici di alcune delle principali aziende italiane operanti nel settore tecnologico.