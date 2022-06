Comiso, da sabato alla Fondazione Bufalino la seconda edizione de "L'ingegnere di Babele"

Teatro, arte, musica e naturalmente letteratura. La Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso lancia la seconda edizione del festival culturale ”L'ingegnere di Babele", con un programma culturale che va dal 18 giugno al 2 luglio 2022. "Il festival - spiega Giuseppe Digiacomo, presidente della fondazione - è l’occasione per stimolare nuove riflessioni sui linguaggi, temi e stili nell'era del mondo globale e della transizione digitale. Mutuando il titolo di un racconto dello stesso Bufalino, contenuto nella sua raccolta "L'uomo invaso", con la seconda edizione de “L'ingegnere di Babele" la Fondazione vuole indagare i diversi ambiti e le loro contaminazioni stimolando un dialogo originale tra un finissimo letterato e chi sa ancora declinare una lingua «della vista, della visione e del visibilio»".

Si inizia sabato 18 giugno, alle ore 20.00, nel suggestivo cortile della Fondazione, con l’evento “Il dolore sulla bilancia. Un assolo per la pace”, presentazione dell’opera pittorica “È tornata” di Giovanni La Cognata, un assolo per la pace contro la guerra. Presenta l’opera la giornalista e critica Elisa Mandarà dialogando insieme all’autore su un tema attuale come quello della guerra. A seguire si terrà un’intensa lettura di testi bufaliniani dal titolo “Eine Kleine Nachtmusic" affidata all’interpretazione di Antonio Ruello e Federica Cilia. L’opera di Giovanni La Cognata rimarrà esposta nei locali della Fondazione Bufalino fino al 20 luglio e sarà fruibile secondo i normali orari di apertura.