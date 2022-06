Dodici sbarchi nella notte a Lampedusa: l'hotspot è al collasso

Altri dodici sbarchi nella notte a Lampedusa dopo i diciassette registrati nel corso della giornata di ieri. Favoriti dalle condizioni di mare calmo, in poche ore nella più grande delle Isole Pelagie sono giunti 481 migranti a bordo di dodici diverse imbarcazioni approdate al molo Favaloro in momenti diversi. Poco prima di mezzanotte sono arrivati in modo autonomo i due barconi più grandi con a bordo 62 e 77 naufraghi e alcuni minorenni. Intercettati dalla Guardia di Finanza, sono stati sottoposti poi al triage sanitario e le imbarcazioni sono state sequestrate. Gli altri dieci sbarchi sono stati invece coordinati in mare dalle motovedette di Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e Fiamme Gialle. In particolare, due gruppi consistenti di migranti, più di centottanta, sono stati rintracciati poco dopo la mezzanotte a quarantadue miglia dalla costa e condotti al molo Favaloro. Altre 82 persone, tutte di origine nordafricana, sono state intercettate a sette miglia dalla costa e fatte sbarcare.

86 migranti, tutti egiziani, sono successivamente stati fermati dalla Guardia di finanza, che pochi minuti dopo ha anche dovuto portare in salvo una ventina di naufraghi il cui natante imbarcava acqua. L'ultimo sbarco all'alba, una piccola imbarcazione con a bordo migranti provenienti dalla Tunisia soccorsi dalla Guardia Costiera. I 481 migranti sono stati condotti all'hotspot di Contrada Imbriacola, che però adesso è drammaticamente al collasso con quasi 1.500 persone al suo interno contro una capienza massima fissata a 350 unità.