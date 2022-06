Voza nel Cda dell'Inda di Siracusa, Granata: un’ottima notizia per la cultura italiana

La nomina di Beppe Voza nel cda dell’Inda è un’ottima notizia per la cultura italiana e cittadina, un grandissimo archeologo che potrà dare un contributo di conoscenza straordinario, sopratutto sul nostro magnifico Teatro Antico attorno al quale, non dimentichiamolo, ruota la magnifica impresa delle Feste Classiche fin dal 1913. In una moderna impresa culturale occorre il massimo equilibrio tra managerialità e sapienza: Voza darà certamente un contributo straordinario di sapienza e conoscenza. In bocca al lupo, “Soprintendente!”: lo dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Granata a seguito della nomina dell’ex soprintendente Giuseppe Voza nel cda dell’Inda.