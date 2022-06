L'attaccante Soleri passa al Palermo a titolo definitivo: era in prestito dal Padova

Dopo la promozione in B, prima passi sul mercato per il Palermo. Il club siciliano, infatti, ha reso noto di aver "esercitato il diritto di opzione su Edoardo Soleri. Il giocatore era arrivato in rosanero con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Palermo e si appresta dunque a passare in rosanero a titolo definitivo dal Padova". L'attaccante, classe 1997, ha avuto un ruolo importante nella promozione dei rosanero di Baldini, realizzando 10 gol nella stagione regolare e due durante i playoff.