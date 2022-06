La rinascita del Catania Calcio, Bianco: il Comune scelga il progetto migliore

"La scelta della Società o del Gruppo a cui affidare il Calcio Catania è una scelta decisiva per il futuro di questo sport a Catania. Il legame tra la società calcistica e i cittadini è profondo e insostituibile. La scelta da parte del Comune deve assolutamente essere presa su parametri obiettivi: la migliore offerta in termini di affidabilità, impegno, serietà, risorse investite, credibilità. Con l'ambizione di riportare presto la Squadra e la Città ai livelli che le competono.Qualsiasi altro criterio di scelta, ad ogni livello, che comporterebbe un possibile difforme atteggiamento rispetto a questi criteri, sarebbe inaccettabile. Vigileremo tutti con la massima attenzione e con rigore perché sia scelto il progetto migliore, secondo parametri obiettivi e credibili. E siamo pronti ad ogni azione qualora ciò questo non avvenisse. Catania merita un futuro migliore anche nel Calcio". Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco.