Minaccia passanti armato di coltello, arrestato a San Lorenzo Marina

Un 37enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio dai carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo. È successo nella serata del giugno, a San Lorenzo Marina, in corso Saltolavecchia.

L'uomo, apparentemente senza motivo, dopo essere andato in escandescenze, brandendo un coltello avrebbe tentato di colpire in parti vitali alcuni congiunti e poi stava minacciando di morte alcuni passanti. I militari, giunti dopo una segnalazione al 112, hanno rapidamente individuato e bloccato l'uomo. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo incredulo degli abitanti circostanti che hanno osservato la scena dalle proprie abitazioni o per strada.

Attimi di concitazione e tanta paura ma tutto si è risolto senza feriti grazie all'intervento dei carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Melito di Porto Salvo.

L'uomo, dopo l'arresto, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, è stato tradotto nel carcere di Reggio Calabria "Arghillà".