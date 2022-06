Licata, aree di sosta per veicoli di persone con disabilità

Il Comandante della Polizia Municipale di Licata, Giovanna Incorvaia, a seguito delle richieste inoltrate da utenti con limitata capacità motoria, ha disposto, con ordinanza n. 142 del 30 maggio 2022, l’istituzione di aree di sosta riservate in prossimità del civico 217 di via Palma, del civico 225 di corso Garibaldi, del civico 30 di via Cairoli e in prossimità del civico 43 e 45 di corso Serrovira.

Disposta anche l’istituzione di uno spazio di sosta riservato al carico e scarico delle merci in prossimità del civico 157 di via Palma.