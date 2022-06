Pozzallo, impianto di biogas: Cga fissa udienza di merito per il 13 ottobre

Il 15 Giugno a Palermo innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa, Consiglio di Stato per la Regione Siciliana, si è svolta la prima udienza della causa che dovrà decidere sulla realizzazione o meno dell'impianto di Biogas in contrada Zimmardo-Bellamagna ai confini dei territori di Modica e Pozzallo. Il Comitato che si oppone alla realizzazione dell'impianto era rappresentato dagli avvocati Giuseppe Incatasciato e Giovanni Di Pasquale che hanno discusso sulla domanda cautelare. In discussione anche l'altro ricorso proposto dal Consorzio stradale Zimmardo Bellamagna e da altri ricorrenti rappresentati dall''avvocato Stornello con intervenuti il Comune di Pozzallo e l'associazione "Rifiuti Zero". Dall'altra parte, il Biometano Ibleo Società Agricola e il Comune di Modica, erano rappresentati rispettivamente dagli avvocati Nicolò D'Alessando e dal professore Antonio Barone. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, riconoscendo l'importanza della questione e l'urgenza di decidere ha accolto la domanda cautelare "ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica".

Il collegio ha ritenuto di fissare l'udienza di merito a strettissimo giro alla data del 13 Ottobre prossimo.